«Мама обвиняла мужа, что он не удержал детей»: очевидец о ДТП в Истре Свидетельница ДТП с мусоровозом в Истре раскрыла детали случившегося

Фото: vk.com/vk_moscow

Очевидец аварии с мусоровозом в Истре, в которой погибли две девочки трех и пяти лет, раскрыла детали случившегося в разговоре с NEWS.ru. Женщина уточнила, что в момент ЧП дети оказались впереди своих родителей. После того как мусоровоз наехал на девочек, их мама обвиняла мужа в том, что он их не удержал, отметила свидетельница происшествия.

Я видела аварию, когда уже все произошло, знаю, что дети шли впереди, а родители позади, их мама обвиняла мужа, что он их не удержал, — заявила она.

ЧП произошло около 8:40 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух девочек 2017 и 2019 года рождения. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудник больницы позже рассказал, что вторая девочка умерла.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту смертельного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно находится на контроле городской прокуратуры.