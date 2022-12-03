Локомотив и два вагона сошли с рельсов в Амурской области

Фото: Пресс-служба МЧС Росси/РИА Новости

Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Магдагачи в Амурской области, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, на движении пассажирских поездов оно не отразилось.

3 декабря 2022 г. в 00:57 на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, локомотива и двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода к месту инцидента направлены восстановительные поезда. Руководит работами оперативный штаб.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что по данному факту на станции Магдагачи проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В июне в Приамурье на перегоне Сгибеево — Большая Омутная сошли с рельсов 19 вагонов. В результате на некоторое время была перекрыта Транссибирская магистраль, что привело к задержке поезда Москва – Владивосток.