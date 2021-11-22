Ленобласть компенсирует медикам арендованное жильё

Медицинские работники Ленобласти с 2022 года cмогут получать ежемесячные компенсации из бюджета региона за оплату арeндованного жилья, размер выплаты будет достигать 15 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Мы надеемся, что это будет хорошей поддержкой для медиков. Возможно, кто-то захочет переехать семьёй и арендовать не квартиру, а дом, но даже в этом случае частичная компенсация пойдёт на пользу семейному бюджету, ― заявил Вылегжанин в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что из бюджета региона будет компенсироваться арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу самостоятельно.

Кроме того, до конца 2021 года в каждой pайонной больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников, даст рекомендации главному врачу, после чего будет сформирован список на компенсацию.

Обязательство по обеспечению медработников жильём содержится в региональном законе «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области» (Закон о 47 гарантиях). C его инициативой выступил губернатор региона Александр Дрoзденко.

Ранее сообщалось, что в российских регионах наблюдается нехватка медработников из-за условий, в которых врачи вынуждены работать в пандемию коронавируса. Властям удалось стабилизировать ситуацию с врачами, непосредственно работающими с заражёнными COVID-19 в так называемых красных зонах, но в обычных, «зелёных зонах» зреет серьёзный кадровый кризис. По мнению специалистов, для решения проблемы дефицита кадров нужно вливать дополнительные деньги — 1 трлн рублей в год. Однако даже в этом случае результаты будут не раньше чем через год.