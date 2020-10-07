Жителей Свердловской области переведут на удалённую работу с 8 октября

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил сроки перевода трудящихся жителей региона на удалённую работу. Предприятия и организации должны перевести часть своих сотрудников на home-office с 8 октября.
Данное решение было озвучено в ходе заседания расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.
Рекомендация отправить сотрудников на удалёнку была дана ещё 5 октября в поправках к Указу № 100-УГ. При этом поставлена задача составить списки людей, которые переводятся на надомную работу.
В то же время глава региона не указал дату перехода на удалёнку. В связи с этим возникло непонимание и все предприятия продолжали работать в прежнем режиме,
Согласно последним данным, в Свердловской области количество заразившихся коронавирусом составляет около 30 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 625 жителей региона.
Как ранее писал NEWS.ru, Куйвашев рекомендовал местным предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы не менее трети сотрудников. Кроме того, он объявил о введении в области с 12 октября дополнительных ограничений. В их числе приостановка работы детских игровых комнат в ТРЦ в выходные дни, запрет на обслуживание посетителей без защитных масок, продление режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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