Крымские предприятия получили 360 млн рублей в субсидиях

Около 7,7 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым получили субсидии на компенсацию убытков, понесённых в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов,
Аксёнов также отметил, что заявителям необходимо представить документы доказывающие, что их бизнес осуществляет деятельность на территории Крыма и был зарегистрирован там 1 января 2020 года, также претендующие на субсидии организации не должны находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства. Кроме того, заявитель обязан сохранить не менее 90% численности работников.
Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года до конца июля в Крыму побывало более миллиона туристов. Власти региона назвали турпоток в текущим году беспрецедентным.
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