Крымские предприятия получили 360 млн рублей в субсидиях

https://static.news.ru/photo/810d4d30-d190-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Около 7,7 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым получили субсидии на компенсацию убытков, понесённых в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт «МК в Крыму». Общая сумма субсидий составила 364,6 млн рублей. Аксёнов также напомнил о том, что российский кабмин выделил дополнительные средства на поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. ФНС начала приём заявок на получение этих средств в конце июня. Глава Крыма призвал предпринимателей поторопиться и активнее подавать заявки, крайний срок — 31 августа.

Аксёнов также отметил, что заявителям необходимо представить документы доказывающие, что их бизнес осуществляет деятельность на территории Крыма и был зарегистрирован там 1 января 2020 года, также претендующие на субсидии организации не должны находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства. Кроме того, заявитель обязан сохранить не менее 90% численности работников.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года до конца июля в Крыму побывало более миллиона туристов. Власти региона назвали турпоток в текущим году беспрецедентным.