Крым уже принял более миллиона туристов в этом году

https://static.news.ru/photo/bc11e664-cd7d-11ea-9485-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

В этом году в Крыму побывали уже миллион туристов. По оценке властей региона, количество отдыхающих в этом сезоне беспрецедентно.

Уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%. Во многих 4-, 5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль – август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь – октябрь продолжают расти, — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава республики отметил, что также увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов.

На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона, — подчеркнул Аксенов.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. Как сообщает argumenti.ru, более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о программе поддержки внутреннего туризма в этом году. Путешественникам, купившим туры по России длительностью от 5 дней, вернут часть их стоимости. Сумма компенсации будет варьироваться от 5 до 15 тысяч в зависимости от стоимости тура (он должен быть от 25 000 рублей).

На выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль. До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область, писал NEWS.ru.