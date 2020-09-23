15 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 15 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 16 смертей. Общее число смертей достигло 5115.

По данным на утро 23 сентября в столице было выявлено 279 358 случаев заражения, 970 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 122 241 человек (+6431 за последние сутки), 19 804 пациента погибли (+150 за последние сутки).

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета». Медик добавил, что, по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, для формирования коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.