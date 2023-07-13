«Конвейер смерти»: Сальдо о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска не оставляют попыток высадиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Об этом сообщил РИА Новости врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы ВСУ заходят мелкими группами, но говорить о том, что кто-либо из них там укрепился, нельзя. Большая часть лодок уничтожается артиллерией на воде.

Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра. <...> Те боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому <...> личный состав методично уничтожает наша артиллерия, — сообщил врио губернатора.

Он также отметил, что взамен убитых бойцов украинское командование присылает новых и потому попытки высадки ВСУ превратились в «конвейер смерти». По словам Сальдо, это делается для того, чтобы «поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу».

1 июля Сальдо заявил, что российские военные окончательно зачистили левобережье от ВСУ. По словам Сальдо, украинскую группировку атаковали внезапно, подойдя со стороны реки на лодках. Затем уже ночью были взяты опорный пункт с гостиницей, где укрывались бойцы ВСУ.