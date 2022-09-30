Кадыров с трудом сдерживал слезы во время речи Путина

Фото: kremlin

Рамзан Кадыров, Сергей Собянин

Глава Чечни Рамзан Кадыров с трудом сдерживал слезы во время выступления президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и попытался отвести взгляд тогда, когда на глазах навернулись слезы.

Духовную связь люди передавали детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не сможет в нас уничтожить, — говорил в это время президент.

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на нее пригласили глав российских регионов, министров, сенаторов и депутатов.

Сегодня днем Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.