Кадыров предложил разместить в горах Чечни базу ПВО

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в Шалинском районе республики базу противовоздушной обороны. В своем Telegram-канале он сообщил, что России в нынешних условиях нужны «упреждающие тактические меры» и новые стратегические военные решения.

Считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал в своём Telegram-канале кадры с крупного митинга в Израиле в поддержку спецоперации на Украине. По его словам, люди во многих странах понимают, что фашизм на Украине открыто финансируется Западом и США, и он представляет собой проблему мирового масштаба.