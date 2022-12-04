Кадыров отчитался о задержании диверсантов под Херсоном

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании украинских диверсантов в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что те планировали вести подрывную деятельность на присоединенных к России территориях. По его словам, диверсанты передали важную информацию чеченскому военному командованию, и вскоре она будет использована против ВСУ.

Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. <...> Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время, — рассказал Кадыров.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе боевых действий чеченские военные отняли у бойцов ВСУ десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ.

Глава Чечни ранее заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

Позднее Кадыров заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в соцсетях.