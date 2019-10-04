В самом северном городе — Норильске — сегодня, 11 сентября, выпал снег и началась метель с порывами ветра до 25 м/с. В городе объявлено штормовое предупреждение. По словам метеорологов, такая погода не характерна для этого времени года в Красноярском крае. Жители Норильска активно выкладывают в социальные сети фотографии заснеженного города. Кадры стихии — в фоторепортаже News.ru.