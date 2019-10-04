Южный циклон «Нилс» добрался до Карелии. На республику обрушились сильнейшие снегопады, осложняемые сильными порывами ветра до 20 м/с. По прогнозам синоптиков, из-за «Нилса» выпадет до 35 мм осадков.
Илья Тимин/РИА Новости
Илья Тимин/РИА Новости
Илья Тимин/РИА Новости
Илья Тимин/РИА Новости
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Прионежский ньюс/vk.com
Прионежский ньюс/vk.com
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Губернiя Daily | Новости Петрозаводска и Карелии/vk.com
Губернiя Daily | Новости Петрозаводска и Карелии/vk.com
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Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы/vk.com
Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы/vk.com
Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы/vk.com
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