Избившая девочку в детдоме Омска воспитанница купила пневмат на Wildberries RT: воспитанница детдома Омска до избиения девочки купила пневмат на Wildberries

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал RT сообщил, что воспитанница омского детского дома, которая жестоко избила сверстницу, приобрела пневматическое оружие на Wildberries. По информации канала, ранее девушка стреляла из него по подросткам, минимум три ребенка пострадали.

По версии следствия, воспитанница не единожды унижала и избивала других детей, а также осуществляла психологическое насилие над ними. До того как она набросилась на сверстницу с кулаками, девушка стреляла по пострадавшей и другим подросткам. Источники в правоохранительных органах рассказали, что сейчас подозреваемую забрала мать, которой вернули родительские права. Предполагается, что проживать они будут в Омской области. Пострадавшую воспитанницу, которую подросток грозила утопить в унитазе, перевели в другое учреждение.

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых воспитанница омского детского дома избивает свою сверстницу, опоздавшую на ужин. После этого девочку ведут в туалет и заставляют мыть унитазы голыми руками. Происходящее снимают на камеру другие дети. Никаких действий, направленных на защиту пострадавшей девочки, они не предпринимают. Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Воспитателей учреждения проверят на халатность.