Избиение воспитанницы омского детдома попало на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились кадры, на которых воспитанница омского детского дома избивает свою сверстницу, опоздавшую на ужин. После этого девочку ведут в туалет и заставляют мыть унитазы голыми руками.

На опубликованных кадрах воспитанница дает сверстнице несколько пощечин в закрытой комнате. В этот момент она выясняет, почему школьница задержалась на целый час. Происходящее снимают на камеру другие дети. Никаких действий, направленных на защиту пострадавшей девочки, они не предпринимают.

Губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале сообщил, что к детям будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи. Они помогут им справиться с пережитым стрессом.

Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, — добавил он.

Ранее Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего в детском доме возбуждено уголовное дело. Воспитателей учреждения проверят на халатность.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел еще 15 октябре. Обеим девочкам по 16 лет. По версии следствия, подобные избиения в детском доме не редкость.