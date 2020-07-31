Иркутская область продлила масочный режим

Власти Иркутской области продлили масочный режим по 9 августа. Он должен был окончиться 1 августа.
Соответствующие изменения в указ внёс губернатора Игорь Кобзев. Также по 9 августа в регионе сохраняются ограничения для деятельности ряда сфер бизнеса,
По 9 августа в области продлевают больничные людям старше 65 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что загородные детские лагеря не откроются из-за коронавируса в Амурской области. Об этом в Instagram сообщил губернатор края Василий Орлов.
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