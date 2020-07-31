Регионы

Иркутская область продлила масочный режим

08:00, 01 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Иркутской области продлили масочный режим по 9 августа. Он должен был окончиться 1 августа.

Соответствующие изменения в указ внёс губернатора Игорь Кобзев. Также по 9 августа в регионе сохраняются ограничения для деятельности ряда сфер бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

По 9 августа в области продлевают больничные людям старше 65 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что загородные детские лагеря не откроются из-за коронавируса в Амурской области. Об этом в Instagram сообщил губернатор края Василий Орлов.

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