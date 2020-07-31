Иркутская область продлила масочный режим

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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит 1 августа в Хабаровске. В этот раз на улицы города вышли 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Неделю назад протестовали почти в два раза больше жителей краевого центра. Именно субботы являются днями, когда в Хабаровске проходят наиболее массовые протесты. На этот...