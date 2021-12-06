Инвалиды-колясочники пожаловались на работу коммунальщиков в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга никак не отреагировали на вынужденный «субботник» инвалидов-колясочников, которым пришлось самим чистить снег перед многоквартирным домом, заявила основатель движения «Колясочники Питера» Светлана Быстрова. По её словам, недостаточно просто купить снегоуборочную технику, надо ещё наладить контроль за работой коммунальных служб, пишет «ПолитРоссия».

Думаете, кто-то из администрации Красносельского района позвонил? А ведь все знают, сколько здесь инвалидов живёт, и никто с нами не связался. Тишина. А ведь и отчитывались, и новую технику демонстрировали на Дворцовой площади. Но мало приобрести машины. Нужно организовать нормальную работу и нормальный контроль, — возмутилась Быстрова.

Она подчеркнула, что многие жители дома из-за ограниченных возможностей просто не могут пробиться сквозь сугробы к общественному транспорту и даже к собственным автомобилям. По её словам, крепкий мужчина на коляске не способен добраться по снежным заносам до машины в подземном гараже. Сама Быстрова также не выходит из дома: её электрическая коляска постоянно вязнет в снегу. Общественница уточнила, что людям с ограниченными возможностями очень трудно выжить в таком суровом климате без поддержки государства.

В таком климате, и правда, довольно трудно. Но ведь именно поэтому и нужны люди компетентные, которые понимают, что и как нужно делать, — рассуждает активистка. — А у нас, получается, есть две реальности: та, в которой существует городское правительство, и та, в которой существуем мы. Не совмещаются никак эти реальности, — резюмировала она.

Ранее прокуратура Оренбургской области не выявила нарушений в больнице Медногорска, где мужчина-колясочник вынужден был передвигаться на коленях. В лечебном учреждении представителям ведомства объяснили, что посетитель сам отказался от предложенной помощи.