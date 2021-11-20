Прокуратура не нашла нарушений в больнице, где мужчина ползал на коленях

Прокуратура Оренбургской области не выявила нарушений в больнице Медногорска, где мужчина-колясочник вынужден был передвигаться на коленях, сообщает в соцсети Минздрав региона. В лечебном учреждении представителям ведомства объяснили, что посетитель сам отказался от предложенной помощи.

По информации главного врача, больницу сегодня проверили представители прокуратуры города Медногорска, нарушений не выявлено, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина полз на четвереньках по коридору поликлиники. Женщина за кадром объяснила, что человеку с инвалидностью не дали коляску.

По словам представителей больницы, пациент сам отказался от предложенной помощи.

У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении, — сообщается в Instagram больницы.

Там добавили, что лечебное учреждение обеспечено всем необходимым для создания комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильным гражданам.

Ранее в Госдуме предложили расширить географию проекта по уходу за инвалидами. По словам вице-спикера Анны Кузнецовой, действие проекта по долговременному уходу за пожилыми инвалидами следует расширить ещё на семь регионов. Это могло бы затронуть более 100 тысяч человек.