Прокуратура не нашла нарушений в больнице, где мужчина ползал на коленях
Прокуратура Оренбуржья не выявила нарушений в больнице, где мужчина ползал на коленях
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:42, 20 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прокуратура Оренбургской области не выявила нарушений в больнице Медногорска, где мужчина-колясочник вынужден был передвигаться на коленях, сообщает в соцсети Минздрав региона. В лечебном учреждении представителям ведомства объяснили, что посетитель сам отказался от предложенной помощи.
По информации главного врача, больницу сегодня проверили представители прокуратуры города Медногорска, нарушений не выявлено, — говорится в сообщении.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина полз на четвереньках по коридору поликлиники. Женщина за кадром объяснила, что человеку с инвалидностью не дали коляску.
По словам представителей больницы, пациент сам отказался от предложенной помощи.
У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении, — сообщается в Instagram больницы.
Там добавили, что лечебное учреждение обеспечено всем необходимым для создания комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильным гражданам.
Ранее в Госдуме предложили расширить географию проекта по уходу за инвалидами. По словам вице-спикера Анны Кузнецовой, действие проекта по долговременному уходу за пожилыми инвалидами следует расширить ещё на семь регионов. Это могло бы затронуть более 100 тысяч человек.