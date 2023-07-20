Ходаковский раскрыл подробности контрнаступления ВСУ Ходаковский: на Угледарском направлении противник не оставляет попыток продавить оборону ВС РФ

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Обстановка на линии соприкосновения стабильно напряженная на всех направлениях, рассказал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, на Угледарском направлении украинская армия безуспешно пытается прорвать российскую линию обороны.

Москитная тактика противника, лежащая в основе его ползучего наступления, несмотря на все наши трудности, особого успеха ему не приносит — в целом линия соприкосновения остается статичной, — написал Ходаковский.

Он уточнил, что 19 июля Вооруженные силы России уничтожили две единицы западной техники ВСУ. При этом замглавы Росгвардии в ДНР отметил высокую активность дронов-камикадзе, часть из которых успешно сбивается. Российские военные, по его словам, задались целью изготавливать и применять камикадзе на основе штатных боеприпасов.

Ранее Ходаковский порассуждал о справедливости утверждения, что война будущего типа — это преимущественно война технологий. По его мнению, это неверно, поскольку при равных технических возможностях выигрывает та сторона, у которой лучше специалисты, управляющие военной техникой.