Химкинский дворник выложил послание опавшими листьями

В одном из дворов подмосковных Химок появилась необычная надпись, выложенная опавшими листьями. Она сразу привлекла внимание местных жителей не только своим исполнением, но и актуальностью. Оказалось, что послание «Носите маски» создал и регулярно обновлял 33-летний дворник Джамшит.
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Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал составить регламент ношения масок для государственных служащих. Чиновники обязаны будут носить средства индивидуальной защиты в правительственных и муниципальных учреждениях. По его словам, такие меры дадут профилактический эффект, кроме того, люди поберегут себя. Он поручил отработать поручение отраслевым министрам. За нарушение масочного режима чиновникам может грозить увольнение.