16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Химкинский дворник выложил послание опавшими листьями

18:04, 15 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из дворов подмосковных Химок появилась необычная надпись, выложенная опавшими листьями. Она сразу привлекла внимание местных жителей не только своим исполнением, но и актуальностью. Оказалось, что послание «Носите маски» создал и регулярно обновлял 33-летний дворник Джамшит.

Как сообщает телеканал «360», Джамшит уже несколько лет он наводит порядок на улице 9 Мая и знает там почти всех местных жителей. С наступлением пандемии он заметил, что людей вокруг стало меньше. Сам он всегда работает в маске и никогда не болеет. Поэтому он и решил напомнить людям, как важно беречь себя. После того, как листья увезёт мусоровоз, а с деревьев нападают новые, он вновь создаёт своё послание.

Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал составить регламент ношения масок для государственных служащих. Чиновники обязаны будут носить средства индивидуальной защиты в правительственных и муниципальных учреждениях. По его словам, такие меры дадут профилактический эффект, кроме того, люди поберегут себя. Он поручил отработать поручение отраслевым министрам. За нарушение масочного режима чиновникам может грозить увольнение.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео