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Саратовский поэт Борис Казимиров опасается, что не переживёт зиму и погибнет от холода. В 2003 году его дом сгорел по вине соседа, после чего мужчина живёт на пожарище без света, воды и тепла, а вся его одежда пропахла гарью.

На обращение в администрацию предоставить ему другое помещение, Борис Казимиров получил отказ. В 2013 году прокуратура обязала мэрию выдать саратовцу жильё площадью не менее 41,6 кв. м, однако городская власть...