Ещё один замглавы Владимирской области ушёл в отставку. Это Вячеслав Климанов, также возглавлявший московское представительство региона при правительстве России.
По словам пресс-секретаря губернатора Ольги Петровой, чиновник принял решение об уходе по собственному желанию.
В этом году он достиг пенсионного возраста, —
пояснилаона ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, свой пост покинула врио первого замглавы Владимирской области Марина Чекунова. Она ушла в отставку в связи с переходом на работу на федеральном уровне.
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