Губернатор Кемеровской области Цивилёв заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd600476-1398-11eb-af89-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: sergey_tsivilev/instagram.com

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Instagram сообщил, что заболел коронавирусом. Также COVID-19 был обнаружен у его супруги Анны.

По словам Цивилёва, в настоящее время они с женой находятся на самоизоляции. У них обоих наблюдаются характерные симптомы коронавируса: повышенная температура, лёгкий кашель и насморк.

Глава Кемеровской области заверил, что продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Он также призвал снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что результат теста на коронавирус первого вице-премьера и главы МВД Чехии, председателя Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций Яна Гамачека оказался положительным.

Политик, также являющийся председателем Чешской социал-демократической партии, заразился COVID-19 в ходе встречи с министром сельского хозяйства страны, социал-демократом Мирославом Томаном, который уже несколько дней находится дома на самоизоляции.