Грибникам напомнили правила безопасности в лесу

Поисковый отряд «Лиза Алерт» напомнил о правилах безопасности в лесу. Предостережение относится ко всем грибникам и просто любителям прогулок по лесу.
Как
В первую очередь необходимо оповестить близких о своем маршруте, чтобы они знали, где вы будете находиться, а также о времени, к которому вы вернетесь, — говорится в сообщении волонтёров-спасателей.
Отмечается, что грибникам лучше выбирать яркую и тёплую одежду, чтобы в случае чего спасатели смогли легко найти заблудившегося человека. Кроме того, нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и лучше включить на нём геолокацию. При этом уточняется, что лучше всего просто не ходить в лес в одиночку.
Как писал NEWS.ru, в Волоколамском городском округе найден мёртвым страдавший аутизмом 10-летний ребёнок. Его обнаружили без признаков жизни в Рузском водохранилище.
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