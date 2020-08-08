Грибникам напомнили правила безопасности в лесу

https://static.news.ru/photo/feaeb6ba-d9a2-11ea-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поисковый отряд «Лиза Алерт» напомнил о правилах безопасности в лесу. Предостережение относится ко всем грибникам и просто любителям прогулок по лесу.

Как сообщает портал «Невские новости», только за июль в Санкт-Петербурге и окрестностях пропали без вести 316 человек, из которых 124 человека потерялись в лесах. Пятерых из них ищут до сих пор. В связи с этим петербургское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» напомнило о правилах поведения в лесу во время ягодно-грибного сезона.

В первую очередь необходимо оповестить близких о своем маршруте, чтобы они знали, где вы будете находиться, а также о времени, к которому вы вернетесь, — говорится в сообщении волонтёров-спасателей.

Отмечается, что грибникам лучше выбирать яркую и тёплую одежду, чтобы в случае чего спасатели смогли легко найти заблудившегося человека. Кроме того, нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и лучше включить на нём геолокацию. При этом уточняется, что лучше всего просто не ходить в лес в одиночку.

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