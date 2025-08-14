«Государственный терроризм»: военэксперт об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону Военэксперт Матвийчук назвал терроризмом удар ВСУ по Ростову-на-Дону

Удар Вооруженных сил Украины по Ростову-на-Дону является государственным терроризмом, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ВСУ наносят удары неизбирательно, в том числе бьют по гражданским объектам.

Дело в том, что это факт государственного терроризма. Удары наносятся неизбирательно, удары наносятся по гражданским объектам, — пояснил Матвийчук.

Он отметил, что подобные атаки совершаются в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский привлекает к себе внимание, создавая видимость, что может что-то контролировать.

Я думаю, это в преддверии встречи Путина и Трампа. Таким образом Зеленский хочет привлечь к себе внимание, что он якобы еще может контролировать какую-то ситуацию в виде террористических актов на территории Российской Федерации, — заключил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома. По его данным, на двух человек, находившихся под окнами, обрушились осколки фасада и стекла, еще один пострадавший получил травмы при взрыве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.