Годовалая девочка утонула в декоративном пруду на Ставрополье

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье в селе Прасковея Буденновского округа годовалая девочка утонула в декоративном пруду частного дома. Ребенок находился в гостях у бабушки, которая оставила девочку без присмотра. По факту произошедшей трагедии следователи проводят проверку, сообщили KP.RU в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, оставшийся без присмотра ребенок рушил изучить придомовую территорию. Девочка оступилась около декоративного пруда рядом с клумбой и упала в воду. Самостоятельно выбраться у ребенка не получилось, а взрослые заметили это слишком поздно. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семью погибшей местные жители характеризуют исключительно положительно.

В Башкирии в деревне Загитово в реке Кысынде ранее утонула семилетняя девочка, еще одну в возрасте шести лет госпитализировали с переохлаждением. По предварительной информации, пятеро детей играли в воде без присмотра взрослых. Обстоятельства трагедии выясняются.