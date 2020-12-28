Главу района в Новосибирской области обвинили в превышении полномочий

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Следственные органы в Новосибирской области предъявили руководителю Искитимского района Олегу Лагоде обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации оперативников, не позднее июня 2013 года у чиновника, информированного о наличии на территории муниципалитета участка земли площадью 175 тысяч кв.м., представляющего собой остров, расположенный на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, появился преступный умысел на незаконное отчуждение указанной территории третьим лицам. Объект относился к землям федерального значения.

По данным СК РФ, противоправные действия фигуранта нанесли РФ причинили ущерб на сумму около 44,5 млн рублей. Подозреваемого задержали. В ближайшем будущем решится вопрос об избрании в отношении Лагоды меры пресечения.

Материалами дела, в том числе, занимается УФСБ РФ по Новосибирской области, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ. Кроме того, во время расследования силовики провели ряд обысков в администрации Искитимского района. Изъятую документацию приобщили к делу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Горячем Ключе Краснодарского края задержан и арестован на два месяца командир взвода ДПС. По версии следствия, он покрывал своих подчинённых, которые на протяжении двух лет получали взятки от водителей. Следователи установили, что силовики вступили в сговор с местными жителями.

Они останавливали нарушивших ПДД водителей на трассе, ведущей на черноморское побережье, и предлагали им откупиться. Наряды инспекторов распределял командир взвода ДПС. Он также обещал подчинённым покровительство, а взамен получал от них денежное вознаграждение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.