Глава Запорожской ОГА сообщил о ракетном ударе по городу Глава Запорожской ОГА Старух сообщил о ракетном ударе по городу

Фото: t.me/starukhofficial

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что ночью был нанесен удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, находящихся на подконтрольной Украине территории Запорожья. По его словам, в результате атаки произошел пожар.

Как следствие — загорелся пожар. По имеющимся данным, жертв нет. Пожар оперативно потушили наши спасатели, — написал Старух в своем Telegram-канале.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожья звучала воздушная тревога.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал предполагаемые кадры последствий прилетов. Он также добавил, что, согласно предварительной информации, в результате удара уничтожен объект, в котором дислоцировались военнослужащие ВСУ, и электроподстанция областного центра. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Херсоне. Также появились сообщения, что звуки, похожие на взрывы, в столице вызваны плановыми работами по разминированию области. Воздушная тревога в городе звучала, однако вскоре ее отменили. Воздушную тревогу объявляли 1 декабря власти южных и восточных областей Украины. Звуки сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.