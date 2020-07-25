Глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке

https://static.news.ru/photo/5c33ce8e-ce3f-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Владимир Костюш Фото: r-19.ru

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку, сообщает пресс-служба правительства республики.

Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером (24 июля). С 20 июля он находится в отпуске, — цитирует сообщение пресс-службы правительства ТАСС.

Отмечается, что министр подал заявление на фоне претензий к властям республики, связанных с выплатами медикам. Сообщалось, что в конце апреля медработники в регионе не получили выплат, которые положены работающему с заразившимися коронавирусом пациентами персоналу. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Все выплаты медики получили в середине мая. В пресс-службе правительства Хакасии не уточнили, связано ли решение Костюша об отставке с этой ситуацией.

Костюш занимал пост министра здравоохранения с 2017 года, ранее руководил Республиканской клинической больницей, имеет звание заслуженного врача РФ.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов получил от прокуратуры представление о нарушениях при начислении стимулирующих выплат местным медицинским работникам, которые оказывают людям помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru ранее.