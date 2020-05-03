Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии

https://static.news.ru/photo/0dc6df96-8d50-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Туристы продолжают ехать в Крым, несмотря на запреты и пандемию, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, в Сакском районе полуострова уже выявили три случая заражения COVID-2019, привезённых из других регионов России. Незаконные мини-отели принимают туристов. По подсчётам местных властей, почти все объекты размещения заполнены, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава региона уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск. Если выяснится, что человек болен коронавирусом, будет возбуждено уголовное дело. Блокпост, на котором всем въезжающим измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров, установили на Крымском мосту 2 апреля