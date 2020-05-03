Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии

Туристы продолжают ехать в Крым, несмотря на запреты и пандемию, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, в Сакском районе полуострова уже выявили три случая заражения COVID-2019, привезённых из других регионов России. Незаконные мини-отели принимают туристов. По подсчётам местных властей, почти все объекты размещения заполнены,
Как писал NEWS.ru, всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава региона уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск. Если выяснится, что человек болен коронавирусом, будет возбуждено уголовное дело. Блокпост, на котором всем въезжающим измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров, установили на Крымском мосту 2 апреля
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