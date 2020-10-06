Глава Камчатки рассказал о результатах осмотра полигона ядохимикатов

https://static.news.ru/photo/8e074fca-07cf-11eb-836a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Солодов Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о результатах визуального осмотра Козельского полигона ядохимикатов, который проводится в рамках расследования загрязнения прибрежных вод региона.

По его словам, специалисты не увидели никаких симбиозных нарушений.

В нескольких местах зафиксированы повреждения геомембран — такой укрепительный слой сетки, и отсутствует проволочное ограждение по нескольким сегментам периметра, — сообщил он.

Солодов предположил, что «предприимчивые граждане» могли взять части ограждения для собственных заборов.

Глава края также отметил, что специалисты, среди которых представители различных ведомств, в том числе природоохранной прокуратуры, взяли пробы из двух скважин на глубине 17 и 20 метров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор.