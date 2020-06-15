Глава экологического совета Екатеринбурга запугивал горожан полицией

https://static.news.ru/photo/86c732b8-af49-11ea-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга вышли на митинг к парку у Дворца молодёжи. Таким способом они добивались изменения проекта реконструкции.

Администрация говорила о том, что будет с нами встречаться и обсуждать изменения, а вместо этого поставили забор и начали демонтажные работы. У нас большая претензия к проекту реконструкции парка: количество объектов, которое предполагается построить, и их качество оставляют желать лучшего, — цитирует одну из местных жительниц портал «Е1».

Однако заместитель главы экологического совета при главе администрации Вадим Аверьянов не разделил энтузиазм горожан. Он выступил с речью, в которой угрожал им полицией.

Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать, — заявил представитель мэрии.

Также Аверьянов добавил, что на ближайшие два года парк — это стройплощадка. Забор никто убирать не будет. На данный момент на стройке свои порядки. Все реплики представителя администрации города сопровождались недовольными выкриками.

Как ранее писал NEWS.ru, в Екатеринбурге прошёл церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым). Он неоднократно выступал против закрытия храмов в эпоху пандемии.