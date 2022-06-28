Кадыров сообщил о создании нового батальона «Запад-Ахмат» Глава Чечни сообщил о создании нового батальона «Запад-Ахмат» из уроженцев республики

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о завершении создания батальона «Запад-Ахмат» из числа уроженцев республики. Они будут дислоцированы в Чечне на хорошо оборудованных базах с комфортными жилыми и штабными помещениями, а также площадками для занятий спортом.

Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон «Запад-Ахмат» и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной, — подчеркнул Кадыров.

Он также поздравил Исмаила Агуева с назначением на должность командира батальона, который войдет в подчинение командиров Южного военного округа МО РФ.

Ранее глава Чечни сообщил, что в ближайшее время будут созданы четыре военных батальона, в состав которых войдут «исключительно чеченские ребята». Они будут именоваться в соответствии со сторонами света — «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» — и пополнят состав войск Министерства обороны РФ. Организацию формирований Кадыров объяснил ростом патриотических настроений среди молодёжи региона, которая, по его словам, намерена защищать родину.