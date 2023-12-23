Гладков рассказал об обстреле села в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Мокрая Орловка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавших в результате украинской атаки нет, но повреждены несколько домов.

Есть повреждения в трех частных домовладениях: в одном доме пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход территории продолжается, — пояснил он.

Ранее Гладков сообщал, что трое рабочих, ремонтировавших дорогу в Белгородской области, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, между поселками Горьковский и Совхозный. Гладков добавил, что состояние двоих рабочих оценивается как средней степени тяжести, а третьего — как тяжелое, он получил ранения конечностей.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о налете украинского беспилотника на Кировский район города. По словам градоначальника, в результате сброса дроном боеприпаса ранения получили трое мужчин и две женщины.