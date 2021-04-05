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Гатчину официально сделали столицей Ленобласти

13:16, 06 апреля 2021 15
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил закон о внесении в устав региона изменений, которые закрепляют за Гатчиной статус столицы.

Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины, — говорится документе, опубликованном на сайте местного правительства.

Согласно пояснительной записке, выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован близким расположением к крупным населённым пунктам и автодорогам. Документ также предполагает внесение изменений в статью устава Ленобласти о месте размещения органов государственной власти региона. В настоящее время все они расположены в Санкт-Петербурге. 

Переезд органов государственной власти начнётся уже в этом году.

 Как писал NEWS.ru, ранее Заксобрание Ленобласти предоставило городу Гатчина статус столицы региона. Депутаты единогласно приняли законопроект сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании.

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