Гатчину официально сделали столицей Ленобласти

https://static.news.ru/photo/c0f4643c-96c1-11eb-8717-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил закон о внесении в устав региона изменений, которые закрепляют за Гатчиной статус столицы.

Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины, — говорится документе, опубликованном на сайте местного правительства.

Согласно пояснительной записке, выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован близким расположением к крупным населённым пунктам и автодорогам. Документ также предполагает внесение изменений в статью устава Ленобласти о месте размещения органов государственной власти региона. В настоящее время все они расположены в Санкт-Петербурге.

Переезд органов государственной власти начнётся уже в этом году.

Как писал NEWS.ru, ранее Заксобрание Ленобласти предоставило городу Гатчина статус столицы региона. Депутаты единогласно приняли законопроект сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании.