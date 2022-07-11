Фура с маслом загорелась после аварии на трассе в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Фура с маслом загорелась в результате аварии на трассе в Подмосковье, сообщает Readovka. В Telegram-канале уточнили, что столкновение фуры с маслом и «ГАЗели» произошло неподалеку от деревни Ожерелки на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Уточняется, что масло вспыхнуло сразу после того, как машины врезались друг в друга.

Сейчас движение в районе Солнечногорска перекрыто — фура с маслом до сих пор горит, в воздух поднимается густой и черный дым, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 38-го км МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись несколько автомобилей. У двигавшегося в крайней правой полосе автомобиля ВАЗ 2114 оторвалось колесо, что и стало причиной аварии. Всего участниками ДТП стали девять автомобилей.

19 июня на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе грузовик с песком въехал в разделитель, после чего перевернулся. Известно, что водитель самосвала в результате ДТП погиб.