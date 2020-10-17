ФСИН опровергает изъятие тёплых вещей у арестантов московского СИЗО

https://static.news.ru/photo/c8d1d8b0-115b-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В СИЗО-6 Москвы опровергли данные об изъятии тёплых вещей у арестантов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичного главка ФСИН.

В ряде СМИ появилась информация, что в СИЗО-6 в камерах якобы очень холодно, у подозреваемых и обвиняемых в ходе обысков изымают тёплые вещи и белье, — говорится в сообщении.

Руководство службы также отметило, что температура в камерах соответствует требованиям законодательства. Арестанты, находящиеся в изоляторе, обеспечены вещами по сезону.

Как писал NEWS.ru, ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович выяснила, что в СИЗО «Бутырка» не соблюдается санитарная норма, предусматривающая не менее четырёх квадратных метров на одного арестанта. Заключённые содержатся в более стеснённых условиях, хотя руководство столичного УФСИН утверждало, что все стандарты в подведомственных учреждениях выдерживаются.