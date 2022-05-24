ФСБ в Хабаровском крае ликвидировала канал финансирования террористов

Фото Russian FSB press service /Global Look Press

В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ. Сотрудниками ведомства были задержаны пять выходцев из Центральной Азии, пишет РИА Новости.

Пятеро граждан одной из стран Центральной Азии проживали в Хабаровске, самому старшему из них 29 лет, младшему — 20. Как сообщили в ФСБ, добровольно финансировал террористов 26-летний мужчина, однако остальные знали об этом, но в правоохранительные органы не сообщали.

Приговором Центрального районного суда Хабаровска Турсунов З. И., Тураев М. З., Орзиев О. и Хазраткулов М. признаны виновными, им назначено наказание в виде денежных штрафов. Приговором первого Восточного окружного военного суда Кузиев Т. М. признан виновным, ему назначено наказание — лишение свободы на восемь лет, из которых два года в тюрьме, остальные — в колонии строго режима, — говорится в сообщении.

По итогам проверки были возбуждены два уголовных дела по ч. 1.1. ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» и четыре — по статье 205.6 «Несообщение в органы власти».

Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ ранее совместными усилиями задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году. Силовики арестовали Ахмета Терекбаева и Арифиуллу Авезова. Обоим предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».