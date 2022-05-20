Задержаны ещё два члена банды Басаева и Хаттаба

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности совместными усилиями задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ. Силовики арестовали Ахмета Терекбаева и Арифиуллу Авезова. Обоим предъявлены обвинения по статьям «посягательство на жизнь военнослужащих», «бандитизм» и «вооруженный мятеж».

В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понесших за это уголовного наказания, — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее силовики задержали в Ставропольском крае других двух участников банды Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападении на военнослужащих РФ в 1999 году и посягавших на конституционный строй и территориальную целостность Российской Федерации.

В результате массированного прицельного обстрела, устроенного преступниками в Ботлихском районе в республике Дагестан в 1999 году, погибли 33 человека, ещё 34 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Всего по данному уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорили свыше 80 членов незаконного бандформирования. Розыск причастных к данным деяниям продолжается.