ФСБ России задержала в Крыму сторонника нацбатальона с Украины

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана». По данным ведомства, 31-летний мужчина, находясь на территории Украины, добровольно вступил в это сообщество в 2016 году, передаёт РИА Новости.

Задержан житель Херсонской области 1991 г.р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала бывшего морпеха, готовившего теракт в Симферополе по по указанию полка «Азов». По данным ведомства, своей целью он выбрал крупнейший ТРЦ Крыма «Меганом».