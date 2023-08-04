ФСБ показала видео задержания украинского диверсанта в Запорожской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мужчину, подозреваемого в минировании автомобиля одного из чиновников в Запорожской области, сообщили в ведомстве. В ходе допроса выяснилось, что он уже год сотрудничал с украинскими спецслужбами и выполнял поставленную ими задачу. Задержание мужчины было снято на видео и опубликовано в Сети.

На меня вышли сотрудники украинских спецслужб, предложили мне помогать. Я согласился. Изначально ставили задачи по сбору информации о передвижении российских военных. Потом мне передали взрывное устройство, — рассказал задержанный в ходе допроса.

Отмечается, что подозреваемый уже успел заложить бомбу под автомобиль сотрудника местной администрации, однако она так и не взорвалась благодаря оперативным действиям правоохранительных органов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России «Покушение к совершению террористического акта», ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока.

Как сообщалось ранее, российские правоохранительные органы предотвратили теракт на территории Запорожской области. В ходе операции были задержаны три пособника ВСУ, планировавших устроить акцию против мирного населения региона. Также было обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами.