Еще один регион будет оценивать поведение школьников В школах Новосибирской области снова начнут оценивать поведение учеников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, где Минпросвещения с 1 сентября возобновит практику оценки поведения учеников наравне с академическими предметами, пишет «МК в Новосибирске». В случае успеха эксперимент будет распространен на всю страну с 2026 года.

Решение было озвучено министром просвещения Сергеем Кравцовым на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе. Итоги эксперимента планируется обсудить с педагогами и родителями.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в пяти других регионах России начнется эксперимент по введению в школах оценок за поведение. Речь идет о Чечне, ЛНР и Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской областях.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что идея вернуть в школы оценки за поведение является разумной. По его словам, школа должна выполнять не только образовательную, но и воспитательную функцию.