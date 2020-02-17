https://static.news.ru/photo/e005a08c-5123-11ea-ba9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/Twitter.com/Global Look Press

Лучшими российскими регионами по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщили эксперты, проанализировав субъекты по 70 показателям.

Рассматривалось фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуация в социальной сфере. В качестве критериев принимались доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность. Регионы оценивали по уровню демографических условий, экологии, климату, здоровью и уровню образования населения, пишет РИА Новости. Рассматривались обеспеченность транспортом и объектами социальной инфраструктуры.

За тройкой лидеров следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край и Воронежская область. И в ближайшее время, считают эксперты, ситуация не поменяется. Эти регионы отличаются высоким уровнем развития экономики и социальной сферы.

Последние места в рейтинге занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Алтай. Низкий уровень качества жизни в Курганской области, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии и Туве. В этих субъектах наблюдаются не только низкий уровень развития экономики, но и отставание по доходам среди жителей, а также высокий уровень безработицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению ситуации в пяти субъектах РФ, где в 2019 году отмечена максимальная убыль населения.