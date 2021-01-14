Эксперты нашли возбудителей дизентерии в водопроводной воде Буйнакска

https://static.news.ru/photo/c5b51214-567a-11eb-b92e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.RU
В водопроводной воде, образцы которой взяли на анализ после массового отравления в городе Буйнакск Дагестана, оказались возбудители дизентерии, сообщили в местном Роспотребнадзоре.
В вирусологической лаборатории Роспотребнадзора по РД по результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды обнаружена ДНК возбудителя дизентерии, — говорится на сайте ведомства.
Всего эксперты взяли 50 проб воды, проверить к настоящему моменту успели только 21 из них. 18 проб не соответствовали установленным требованиям.
Выяснилось, что водоснабжение и водоотведение происходит с многочисленными нарушениями. Так, в водопроводе установлены самодовольные врезки, трубы затоплены, а «колодцы» заполнены канализационными стоками.
О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. По последним данным, за медицинской помощью обратились 115 человек. В больницы города госпитализированы 83 человека, в том числе 69 детей. В связи с массовым пищевым отравлением детей следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело.
Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага.
Как писал NEWS.ru, в связи с произошедшим в городе на день закрыли детские сады. Для обеспечения населения водой в город были направлены водовозы.
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