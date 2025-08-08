Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:59

Экс-полицейский не смог объяснить 54 млн рублей на карточке

В Уфе с экс-полицейского взыскали 54 млн рублей в доход государства

У бывшего водителя дежурной части отдела полиции № 6 Уфы изъяли в доход государства более 54 млн рублей, сообщила прокуратура Башкирии в Telegram-канале. Он не смог объяснить происхождение такой крупной суммы, которая поступила на его счет в период с 2020 по 2024 год, а также не предоставил никаких соответствующих документов.

По данным ведомства, требования прокуратуры были удовлетворены частично — суд постановил взыскать с экс-полицейского свыше 54 млн рублей. В обеспечительных целях на его квартиру, мотоцикл, три автомобиля и банковские счета наложены аресты.

До этого стало известно об аресте счетов руководителя Следственного комитета по Челябинской области Алексея Колбасина. На них находилось почти 4 млрд рублей. Глава регионального СК проходит ответчиком по делу основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова.

Ранее реутовский городской суд Московской области постановил взыскать с покинувшего Россию предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 40 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски в качестве компенсации морального вреда. Суд также официально признал распространенные Тиньковым сведения порочащими и не соответствующими действительности.

