09 августа 2025 в 20:34

Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки

Фото: t.me/prokuratura39

Двоих жителей Калининграда арестовали до 30 сентября по делу о незаконной вырубке и археологических раскопках, передает прокуратура региона. Сообщается, что подозреваемые с июля по август занимались поиском и изъятием исторических предметов в поселке Нагорное.

С учетом позиции прокуратуры заключены под стражу двое подозреваемых по уголовному делу о незаконной рубке и археологических поисках, — уточнили в надзорном органе.

Следствие установило, что мужчины использовали специальную технику, из-за чего был поврежден культурный слой почвы и разрушены подвальные постройки домов, которым порядка 100 лет. При проведении земляных работ также пострадали деревья. Ущерб окружающей среде составил свыше 150 тысяч рублей.

Ранее археологи нашли в лесу Краснобаковского района украшения и фрагменты одежды XI–XII веков. В 2019 году здесь уже был обнаружен марийский могильник X–XIII веков. Новые исследования приводились под руководством доктора исторических наук Татьяны Никитиной. На этот раз ученые обнаружили четыре древних захоронения. Помимо украшений и тканей, в них были и бытовые предметы.

