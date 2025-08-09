Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки

Двоих жителей Калининграда арестовали до 30 сентября по делу о незаконной вырубке и археологических раскопках, передает прокуратура региона. Сообщается, что подозреваемые с июля по август занимались поиском и изъятием исторических предметов в поселке Нагорное.

С учетом позиции прокуратуры заключены под стражу двое подозреваемых по уголовному делу о незаконной рубке и археологических поисках, — уточнили в надзорном органе.

Следствие установило, что мужчины использовали специальную технику, из-за чего был поврежден культурный слой почвы и разрушены подвальные постройки домов, которым порядка 100 лет. При проведении земляных работ также пострадали деревья. Ущерб окружающей среде составил свыше 150 тысяч рублей.

