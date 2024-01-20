Двое в масках и с оружием ограбили криптовалютчика в Краснодарском крае РЕН ТВ: 23-летнего криптовалютчика ограбили в Приморско-Ахтарске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили 23-летнего криптовалютчика в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости». По его данным, молодого человека заставили перечислить криптомонеты, а также похитили часы швейцарского бренда Rolex.

Как стало известно каналу, преступники ударили пострадавшего по голове и заставили перевести криптомонеты USDT на свои счета. По информации канала, общая сумма ущерба составила $46 тысяч. На место преступления выезжали следователи и кинологи.

Канал пишет, что молодой человек является создателем финансовой пирамиды, он встречался с инвесторами и обещал баснословные заработки. В настоящий момент пострадавшие якобы требуют от него возвращения долгов.

Ранее трое жителей Ижевска похитили молодого человека, который занимается криптовалютой, и требовали от его семьи 15 млн рублей. Похитители обещали подкинуть 23-летнему юноше наркотики и сдать в полицию, если не будет выкупа.

Полиция установила, что в преступлении участвовали трое мужчин, они посадили криптовалютчика в «Ниву» и увезли в неизвестном направлении. Правоохранители задержали подозреваемых, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.