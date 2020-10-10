Двое участников протестной акции в Хабаровске попали в больницу

https://static.news.ru/photo/a2166942-0adb-11eb-b67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Двое участников несанкционированной акции протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края в Сергея Фургала попали в больницу. Об этом рассказали в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о женщине и мужчине. Первую вскоре отпустили домой, а второго осматривают врачи. Его состояние удовлетворительное, сообщает «Интерфакс».

По данным хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального, пострадавший в результате разгона акции силовиками мужчина — водитель «фургаломобиля» Андрей Маклыгин. В больницу он доставлен в бессознательном состоянии. Там также отметили , что на митинге задержаны около 40 человек, включая координатора штаба Алексея Ворсина.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом. Акции в его поддержку регулярно проходят в Хабаровске, при этом численность их участников, по данным местной администрации, неуклонно снижается.

Как писал NEWS.ru, В Хабаровске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 9 октября введены ограничения. В частности, при проведении массовых мероприятий, где количество участников более 50 человек, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Из-за этого согласованное решение на проведении акции в поддержку Фургала, запланированной на 10 октября, было отозвано местными властями.