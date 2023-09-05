Два детсада получили повреждения при обстреле Донецка Кулемзин: два здания детсадов в Донецке попали под обстрел ВСУ

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Здания двух детсадов получили повреждения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, один мужчина ранен.

В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологической произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191 <...> и детский сад № 364, — написал он.

Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате ночного обстрела города погиб один пенсионер. В период с 21:00 до 09:00 украинская армия атаковала столицу ДНР дважды. Все прилеты зафиксированы в Петровском районе.

3 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщается о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница. Также ранения различной степени тяжести получили девять человек, проживающих в Петровском районе Донецка и Александровке.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены.