Два человека погибли при атаке дрона на реанимобиль в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли при атаке беспилотника на реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько. В момент атаки проходила эвакуация раненных. Погибли фельдшер и энергетик, трое медиков получили ранения.

Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения, — сказал градоначальник.

Поздно вечером 11 декабря украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра. По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре таких снаряда.

9 января в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил повреждение получило здание Центра детского творчества в Горловке. Как сообщил мэр города Иван Приходько, инцидент произошел во время обстрела жилищного массива «Строитель».