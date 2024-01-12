ВСУ накрыли Горловку огнем кассетных снарядов СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли Горловку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что ВСУ выпустили по населенному пункту четыре кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), — уточнили сотрудники представительства.

Ранее здание Центра детского творчества в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск. Мэр города Иван Приходько отметил, что инцидент произошел во время обстрела жилмассива «Строитель».

Также мэр Горловки сообщил, что украинские войска обстреляли жилой массив «Комсомолец». Позже он заявил, что число пострадавших в результате атаки на город со стороны ВСУ увеличилось до четырех. В частности, вечером 5 января ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки, а спустя несколько минут они продолжили обстрел, выпустив еще четыре снаряда из артиллерии образца НАТО.