Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки продолжает расти Мэр Горловки: число пострадавших при обстреле ВСУ увеличилось до четырех

Фото: МО Украины

Число пострадавших в результате атаки Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, украинские войска обстреляли жилой массив «Комсомолец».

Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан, — написал Приходько.

В частности, вечером 5 января ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Спустя несколько минут они продолжили обстрел города, выпустив еще четыре снаряда из артиллерии образца НАТО.

За прошедшие сутки украинские войска 84 раза обстреляли территорию ДНР. По информации пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате атак погибла одна мирная жительница, еще четыре человека пострадали.

ВСУ ранее также обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке пострадал один человек — охранник одного из промышленных предприятий. Помимо этого, частично повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько центральных улиц.